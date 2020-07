Paulina Smaszcz świętuje urodziny syna. Pokazała wspólne zdjęcie z wakacji

Rozstanie nie wpłynęło na ich rodzinne relacje o czym świadczą chociażby zdjęcia publikowane przez dziennikarkę. 47-letnia Paulina Smaszcz chętnie pokazuje, jak spędza czas ze swoimi dziećmi. Ostatnio wrzuciła do sieci fotografię z wakacji, na której widać ją i Franciszka.

"Mój syn Franciszek Kurzajewski kończy dzisiaj 23 lata. Trudno w to uwierzyć, ale takiego mam dorosłego syna! Jest samodzielny, mądry, waleczny, wyjątkowy, do wszystkiego doszedł sam siłą ambicji i determinacji. Jest przepełniony empatią i otwartością na świat, szacunkiem do edukacji i wiedzy, otwartością na ludzi i samoświadomością" – napisała.