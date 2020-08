Paulina Smaszcz zaakceptuje nową partnerkę Kurzajewskiego. Ma tylko jeden warunek

Jak na razie chyba udaje im się to, bo wszyscy razem spędzają wakacje nad Bałtykiem i dzielą się relacjami w mediach społecznościowych. "Chodzi w tym wszystkim o to, żeby odpuścić egoistyczne pobudki, złą energię, wybaczyć, nie walczyć między sobą, aby dzieci miały wzorce partnerstwa, relacji, rodzicielstwa, wzorzec Matki i wzorzec Ojca, mimo zmian, które nadeszły" - wyjaśniła Paulina Smaszcz w rozmowie z Plejadą.

"Jeśli to będzie osoba pełna szacunku do naszej przeszłości i naszych dzieci, nie będzie niszczyć, walczyć, tylko budować nową, dobrą, własną historię, to z mojej strony nie będzie żadnego problemu. Zależy mi na tym, żeby mężczyzna, z którym spędziłam 23 lata, był nadal szczęśliwy" - podkreśliła.