Paulina Sykut-Jeżyna na siłowni. Te ciężary robią wrażenie

Paulina Sykut-Jeżyna jest drobną kobietką, dla której ciężary nie są straszne. Potwierdza to jej najnowszy post. Widzimy na nim, jak prezenterka telewizyjna dzielnie ćwiczy na siłowni. I to z niemałym obciążeniem - podnosi sztangę, na którą nałożyła dodatkowo 20 kg.

Paulina Sykut-Jeżyna dba o sylwetkę

Prezenterka telewizyjna nie tylko rzeźbi swoją sylwetkę na siłowni, w wolnych chwilach stara się również biegać. Swoich fanów na bieżąco informuje w mediach społecznościowych. "Kocham biegać, także dlatego, że mogę być blisko natury. Dobra forma, to nie tylko ćwiczenia, ale i zdrowa dieta, nawadnianie, regeneracja, jeśli trzeba, także suplementacja" - napisała.

Swoją dietę opiera na owocach i warzywach. Stawia również na zbilansowane posiłki. I przede wszystkim patrzy na to, co je. Ot, to cały sekret jej perfekcyjnej sylwetki!