Paulina Sykut-Jeżyna pozuje wśród kwiatów. Stylizacją wtopiła się w tło

Paulina Sykut-Jeżyna śmiało bawi się modą. Najczęściej chodzi w intensywnych kolorach, a i nie boi się szalonych wzorów i ekstrawaganckich form. Jednocześnie prezenterka ma to szczęście, że niejednokrotnie może poczuć się jak księżniczka w błyszczących sukniach balowych, które zakłada podczas prowadzenia show "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" czy innych wydarzeń relacjonowanych w Polsacie na żywo.