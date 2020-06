Paulina Sykut-Jeżyna w letniej stylizacji. Postawiła na biały kolor

Paulina Sykut-Jeżyna na sportowo

Ostatnio wybrała się na rodzinny spacer do parku, gdzie jej córka mogła poszaleć na rowerze. Na tę okazję Sykut-Jeżyna wybrała prostą stylizację. Gwiazda na co dzień unika ekstrawaganckich strojów i stawia przede wszystkim na wygodę. Często widzimy ją również w ubraniach polskich marek.

Co ciekawe pogodynka dobrała do tej casualowej stylizacji elegancką, czarną torebkę marki Yves Saint Laurent. Co sądzicie o takich połączeniach?