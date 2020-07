Paulina Sykut-Jeżyna w modnej kreacji. Ta sukienka na lato pięknie podkreśla talię

Paulina Sykut-Jeżyna to mistrzyni letnich stylizacji. Gwiazda uwielbia kolory i często stawia na nietypowe kroje. Jej weekendowy look, który mogliśmy podziwiać na Instagramie, to kolejny dowód na to, że prowadząca program "Taniec z gwiazdami" doskonale wie, co w modzie piszczy.

Sukienka na lato w paski

Sukienka na lato Pauliny Sykut-Jeżyny to miks elegancji i stylu casual'owego. Sięgająca do ziemi sukienka maxi ma dekolt w kształcie litery V i długie rękawy. Jest biała w niebiesko-różowe pasy i odcinana pod biustem - taki wzór i krój świetnie podkreślają atuty sylwetki. Długość sprawia, że gwiazda wydaje się wyższa i szczuplejsza. Sukienka Pauliny Sykut-Jeżyny to projekt polskiej marki Just Paul, który kosztuje ok. 400 zł. Do zwiewnej kreacji gwiazda dobrała białe sportowe buty i torebkę w tym samym kolorze. Torebka również pochodzi od polskiego producenta - marki WoolWear Luxury. Za letni model z frędzlami trzeba zapłacić ponad 200 zł.