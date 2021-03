Paulina Wyka o związku z aktorem. Zdementowała pewną plotkę

Wyka dementuje plotkę

Paulina Wyka nie ma problemu z wyrażaniem własnej opinii na wiele tematów bezpośrednio dotyczących życia rodzinnego i zawodowego. W mediach społecznościowych bardzo chętnie dzieli się doświadczeniem związanym z macierzyństwem i godzeniem tego z życiem zawodowym. Co jakiś czas modelka pokazuje zdjęcia z czasów ciąży, aby zaprezentować swój wygląd z tamtego czasu.

Wyka nie ukrywa, że jest weganką i sprawy związane z dietami bezmięsnymi są dla niech bardzo ważne. Propaguje weganizm, ale nie robi tego wyłącznie po to, aby zachęcić innych do zrezygnowania z mięsa – przede wszystkim zależy jej na uświadomieniu, ile szkód wyrządza sam chów przemysłowy. W jednym z wcześniejszych obszernych wpisów modelka przypomniała, że produkcja mięsa niesie ze sobą zanieczyszczenia wody, gleby, a także przyczynia się do globalnego ocieplenia.