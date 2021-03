Trzylatek z Utah nie żyje. Zginął podczas rodzinnej wycieczki

Hog Canyon jest jednym z ciekawszych miejsc w rejonie North Wash znajdującym się w pobliżu Jeziora Powell. To miejsce jest szczególnie wybierane przez osoby, które uwielbiają wycieczki, ponieważ krajobraz wokół przyciąga wzrok, a na dodatek można podziwiać zachwycające piaskowce i klify. Właśnie dla tak pięknych widoków rodzina Clarkson postanowiła wybrać się na przejażdżkę.

Tragedia na oczach rodziców

W niedzielę 21 marca rodzice wraz z czwórką dzieci, wybrali się na wycieczkę do Hog Canyon swoim samochodem terenowym. W trakcie podróży doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. Auto niespodziewanie przechyliło się na jedną stronę, co spowodowało wywrócenie pojazdu. Wypadek miał miejsce w dość stromym miejscu na szlaku - podaje "People".