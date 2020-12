Paulla okradziona. Do zdarzenia doszło w prestiżowym hotelu po występie

Paulla cieszy się dosyć dużą popularnością wśród pewnej części fanów muzyki pop. Jedna z jej piosenek "Od dziś" często wybrzmiewa do pierwszego tańca dla par młodych. Najczęściej Paulla występuje na mniejszych imprezach, często zostając później w hotelach. Właśnie podczas pobytu w jednym z nich piosenkarka spotkała się z dramatycznym wydarzeniem.

Piosenkarka została okradziona

W rozmowie z "Jastrząb Post" Paulla zdradziła, że do kradzieży doszło wtedy, gdy przebywała na śniadaniu. Piosenkarki nie było w pokoju zaledwie kilkanaście minut, ale to wystarczyło, aby złodziej ją okradł. Jak sama przyznała, miała w kopercie wynagrodzenie, które wcześniej wypłaciła z konta. Całość umieściła w walizce – po powrocie do pokoju niczego niepokojącego nie zauważyła.