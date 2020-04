Paweł jest samotnym ojcem. Fakt, że posiada córkę, zmniejsza jego szanse u płci przeciwnej

"Poznała moją córkę, spędziliśmy trochę czasu, jednak później wszystko się rozpadło. Stwierdziła, że w sumie nie za bardzo odnajduje się w relacji z dziećmi. Nie mam jakiegoś wielkiego parcia na związek, ale z drugiej strony byłoby fajnie kogoś znaleźć. Wydaje mi się, że to było trochę niesprawiedliwe, że moje dziecko odstrasza kobiety. To grzeczna i mądra dziewczynka. Jest naprawdę w porządku" – zaznaczył.

"Może źle trafiłeś. Byłam z facetem z dzieckiem i nie stanowiło ono żadnej przeszkody. Fajna, mądra dziewczynka", "Moim zdaniem nie ma zasady. Każdy człowiek jest inny. Dla jednych kobiet dziecko będzie problemem, a dla drugich wręcz przeciwnie, bo to znaczy, że nadajesz się na ojca", "Ja jestem samotną matką i gdybym szukała związku, to wolałabym mężczyznę z dzieckiem. Po pierwsze, wie co to znaczy wychowywanie dziecka, a po drugie, nie będzie naciskał na dziecko, bo już ma, a ja więcej dzieci nie chcę" – komentowali inni użytkownicy forum.