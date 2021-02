Paweł Kukiz przypomni prezydentowi o zobowiązaniu. "Tym powinna zająć się władza"

Gościem programu "Newsroom" WP był Paweł Kukiz z partii KUKIZ'15. Polityk powiedział, że stara się pomagać innym na co dzień. M.in. dziewczynce z Brzegu, która potrzebuje pieniędzy na leczenie, dzieciom chorym na SMA. - Co niedzielę zamieszczam ogłoszenie na Facebooku z prośbą o pomoc, nagłaśniam konkretne przypadki – mówił Kukiz. W kwietniu 2020 roku Kukiz zobowiązał się do zakupu ambulansu. Teraz ogłasza, że sprawa zakończyła się pozytywnie. - Ambulans został kupiony i służy szpitalowi w Brzegu. Pomogliśmy też szpitalowi w Głuchołazach, kupiliśmy termometr. Warto pomagać. Fundacja, z którą mamy bliskie relacje dołożyła się do zakupu tej karetki – powiedział polityk. I dodał, że przy najbliższej okazji będzie chciał przypomnieć prezydentowi o zobowiązaniu przedwyborczym, czyli stworzeniu funduszu dla dzieci, które są dotknięte rzadkimi schorzeniami. - Tym powinna zająć się władza – stwierdził.

