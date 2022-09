Paweł Małaszyński na romantycznym zdjęciu z żoną. Wow, co za wyznanie

Paweł Małaszyński na romantycznym zdjęciu z żoną

Paweł Małaszyński spędził ostatni tydzień w Stanach Zjednoczonych. Towarzyszyła mu tam ukochana żona, Joanna. Małżonkowie zapozowali do zdjęcia na tle jednego z parków, a na ich twarzach łatwo dostrzec uśmiechy. Co więcej, aktor dołączył do zdjęcia piękny opis, którym okazał miłość żonie.