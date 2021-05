Paweł Sitarz jest prywatnym kucharzem. Restauracyjne dania przyrządza w domowych kuchniach

W międzyczasie założyłem firmowy profil na Instagramie, a informacja o moim pieczywie poszła w miasto. Każdy dzień zaczynałem wcześnie rano od uruchomienia piekarnika i robota. Piekłem, a pod dom podjeżdżali klienci po odbiór zamówień. Właśnie reakcja ludzi, kontakt z nimi, informacje zwrotne, że wszystko smakuje spodobały mi się najbardziej. Stwierdziłem, że miło byłoby przenieść taką działalność do Warszawy. Miałem jednak przeczucie, że same wypieki to jednak trochę za mało, żeby oczarować mieszkańców stolicy. Wtedy wpadłem na pomysł, by zostać prywatnym kucharzem i robić kolacje w domach klientów. Oczywiście, udoskonalając je o moje wypieki.