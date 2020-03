Paweł Wilczak mocno o social mediach. "To dla mnie piekło"

Paweł Wilczak opowiedział o swoim krytycznym stosunku do show-biznesu oraz mediów społecznościowych. Szczególną uwagę zwrócił na wszechobecny ekshibicjonizm użytkowników popularnych platform.

– Social media to dla mnie piekło. Piekłem są dziewczyny, które robią zdjęcia w toalecie, w gaciach i staniku, i jeszcze w ciąży. Czemu to ma służyć? Próżności? Zarabianiu pieniędzy? Ciekawości? – pyta aktor w programie "Opowiedz Marzenie" w TVN24. – No to jeżeli tak, to idźmy dalej: róbmy scenki z mężem w łóżku, bo to będzie prawdziwsze – dodaje.