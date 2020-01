WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Paznokcie na karnawał 2020. Na jaki wariant się skusisz? Czas karnawału trwa w najlepsze, dzięki czemu możesz beztrosko bawić się i szaleć na różnych imprezach. Podczas przygotowań do wyjątkowych zabaw, na pewno zastanawiasz się na tym, w co się ubrać albo jak dopasować dodatki. Przeglądając najnowsze trendy, nie zapomnij także o zadbaniu o paznokcie, które dopełnią całą stylizację. Jaki manicure jest modny? Paznokcie karnawałowe mogą być różnokolorowe (Fotolia) Karnawał, jak żaden inny czas w ciągu roku, sprzyja szaleństwu podczas fantastycznych imprez. Jeśli wybierasz się na zabawę karnawałową, koniecznie przygotuj się dokładnie od stóp do głów, aby zrobić wrażenie już od samego wejścia. Możesz mieć nawet najbardziej wystrzałową kreację, ale dbałość o detale, czyli karnawałowe paznokcie to podstawa twojego sukcesu. Sprawdź, jakie są najważniejsze trendy. Paznokcie na karnawał 2020 – łączone srebro ze złotem Błysk to hasło przewodnie trwającego karnawału. Nic dziwnego, że nawet w trendach kosmetycznych i paznokciowych złoto oraz srebro zdominowały inne barwy. Ozdoby mieniące się w podobnych odcieniach są na czasie, więc paznokcie również powinny wyglądać iście po królewsku. "Lekki" przepych jest jak najbardziej wskazany w takich trendach, dlatego też postaw na barokowo-karnawałowe paznokcie i do woli połącz ze sobą szlachetne kolory kruszców. Nie obawiaj się połysku, ponieważ idealnie pasuje on do wszelkich eleganckich, balowych kreacji, a także stonowanych sukni. Paznokcie na karnawał 2020 – minimalna geometria Coś dla fanek nieoczywistych rozwiązań. Zadbane i pięknie pomalowane paznokcie to ozdoba dla każdej kobiety, szczególnie podczas bardziej oficjalnych spotkań. Jeśli nie chcesz skorzystać ze złocistego lub srebrnego manicure, spróbuj innych modnych kolorów, mniej rzucających się w oczy. W sezonie na topie są kolory miedzi, głębokiej zieleni, żółci, brązu, granatu, a nawet szarości. Wystarczy, że pokryjesz całą długość płytek wybranym przez siebie jednolitym lakierem, natomiast na wierzchu dodasz mały wzór i karnawałowe paznokcie są gotowe. Do popularnych elementów należą m.in. drobne figury geometryczne, delikatne szlaczki czy abstrakcyjne esy i floresy. Zobacz także: Afrodyzjaki, które znajdziesz w swojej kuchni Paznokcie na karnawał 2020 – pudrowe wykończenie Do jeszcze subtelniejszego wydania karnawałowych paznokci należą warianty z pudrowym wykończeniem. Mając pomalowane paznokcie, wystarczy pod koniec użyć specjalnego pudru lub pyłku w zbliżonym odcieniu. Efekt? Pod wpływem światła twoje paznokcie będą się mienić subtelnym połyskiem, a w zależności od kąta odcień może się zmieniać. Jeśli zdecydujesz się na klasyczny manicure z dodatkiem pudru możesz być pewna, że karnawałowe paznokcie będą nietuzinkowe oraz wyjątkowe. Paznokcie na karnawał 2020 – wachlarz różnorodności Może się zdarzyć, że nie będziesz w stanie zdecydować się na jeden konkretny kolor. Co wtedy? Nic prostszego, pomaluj każdy paznokieć innym lakierem, a otrzymasz całą paletę tonacji. Prawdziwym hitem w trendach karnawałowych stały się wielobarwne paznokcie. Ten manicure idealnie wpisuje się w szaleństwo zabawy, więc wybierz kilka odcieni zbliżonych kolorów i stwórz niepowtarzalne karnawałowe paznokcie.