Paznokcie, na których nie widać odrostu? Half moon manicure to hit na wiosnę 2023

Jak ukryć odrosty na paznokciach? Wypróbuj half moon manicure

Half moon nails, czyli paznokcie ze wzorem półksiężyca, to odwrócona wersja klasycznego frencha. Chodzi o to, by podkreślić dół płytki, a nie końcówki — jak w przypadku frencha. Dół w kształcie półksiężyca możesz pozostawić niepomalowany lub pokryć go innym kolorem. Pomocne mogą okazać się samoprzylepne szablony do malowania wzorów na paznokciach.