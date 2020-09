Pazura wiąże buty żonie. "Powiedz, że nie jestem w ciąży!"

Edyta Pazura i rozwiązane sznurowadła. "Wiesz, komu wiąże się buty?"

"No nie wiadomo" – mówi. Edyta Pazura naciska, aby mąż zdementował plotkę, jednak ten nie daje za wygraną.

"Komu się zawiązuje buty?" – pyta zniecierpliwiona Edyta Pazura. Mąż nie udziela jednak takiej odpowiedzi, jakiej można by się było spodziewać. Wręcz przeciwnie. To, co mówi, zaskakuje i rozczula: