Tak zmieniła się Edyta Pazura. Pokazała stare nagranie

Edyta i Cezary Pazura tworzą szczęśliwą rodzinę. Doczekali się trójki dzieci. Chętnie publikują momenty ze swojego życia prywatnego na Instagramie. Podróże, zainteresowania, wspólny czas spędzony z dziećmi – to możemy zobaczyć szczególnie na profilu instagramowym Edyty. Teraz celebrytka pokazała nagranie sprzed 6 lat. Bawi się na nim z dzieckiem. Uwagę internautów zwraca metamorfoza Pazury. Wyglądałam zupełnie inaczej. "Tak to ja. Miałam kiedyś ciemne włosy. Ten uroczy chłopczyk to Antoś. Jakieś 6 lat temu" – podpisała nagranie.