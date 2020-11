Pazura wściekła się po tym, co usłyszała na wykładzie. "Ma znanego męża, pewnie nic nie robi"

Pazura szczerze o byciu żoną aktora

Dla Pazury to niestety nic nowego. Kobiety, które są w związkach ze znanymi czy bogatymi mężczyznami, muszą mierzyć się z podobnymi tekstami na co dzień. Automatycznie przekreśla się ich dokonania, wyśmiewa ich ambicje albo zakłada się, że nie muszą ich mieć, co jest niezwykle krzywdzące i niesprawiedliwe. Żyjemy w XXI wieku, a kobietę wciąż traktuje się jak zdobycz bez własnego rozumu, przygotowywaną do roli żony i matki, w domyśle właściwie służącej.

"O matko… Ile razy jeszcze to usłyszę: 'Ma bogatego męża, to jest chudsza', 'Ma znanego męża, to pewnie nic nie robi'. Oczywiście… Jak to moja przyjaciółka kiedyś powiedziała: "Podziwiam cię. Nie dość, że zapierdzielasz z trójką dzieci na głowie, to i tak wszyscy myślą, że sr… diamentami" – kwituje Pazura.