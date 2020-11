Kamala Harris i jej trampki zmieniają oblicze polityki. Po Białym Domu też będzie chodzić w Conversach

Susan Devaney, dziennikarka brytyjskiego "Vogue'a", odpowiedziała na pytanie: "Jak Kamala i jej trampki wpłynęły na polityczny dress code?". Na łamach Biblii Mody przyjrzała się stylizacjom Harris, która w nosie ma, co przystoi kobiecie-politykowi. "Mam całą kolekcję butów Chuck Taylors: czarne ze skóry, białe; takie, które nie posiadają sznurowadeł i takie, które je mają; takie, które noszę, gdy jest gorąco i takie na zimną pogodę; oraz takie na platformie, które zakładam do garnituru" – czytamy wypowiedź wiceprezydent-elekt, która nie nosi ich, bo chce się przypodobać młodym wyborcom. Po prostu nie udaje kogoś, kim nie jest.

Devaney pisze, że klasyczne i – a jakże – amerykańskie trampki "sygnalizują postawę 'dam radę' i poczucie obowiązku do spełnienia". Kamala może być kompetentną, świetną w tym, co robi kobietą na wysokim stanowisku i jednocześnie definiować na nowo polityczną modę. Jest w tym coś naturalnego i świeżego zarazem. Melania Trump założyła wygodne, sportowe obuwie może raz. Od kobiet w polityce oczekuje się noszenia dopasowanych i ultra ciasnych kiecek od najlepszych projektantów – oczywiście w zestawieniu z niebotycznie wysokimi szpilkami za kwotę, od której może zrobić się słabo.

Redaktorka "Vogue'a" idzie tym tropem, wskazując kolosalną różnicę w podejściu Harris do mody. "W październiku podniosła stawkę, biorąc udział w wiecu na Florydzie w symbolicznie zdobionych trampkach za kostkę. Miała do nich przypięte znaczki z napisami takimi jak: „Black Joy”, 'Stop Hate' czy 'Love 2020'. Był to świetny sposób na odniesienie się do uczuć towarzyszących milionom wspierających ją ludzi" – punktuje Brytyjka.

Kamala wiedziała, że nie ucieknie od ocen jej wyglądu – zawsze przyglądano się zawartości szaf kobiet polityki. To, co noszą, jest niestety wciąż ważniejsze od tego, co mówią. I dlatego właśnie sposób, w jaki wykorzystała modę, jest warty zauważenia i nagrodzenia. Ubrania – chcemy czy nie – definiują nas, podkreślają nasz charakter i osobowość. Kamala pokazała więc niejako środkowy palec wszystkim znawcom i dziennikarzom, którzy zamiast pytać, jak doszła do miejsca, w którym jest, wolą zajmować się tym, co nosi.