Moda nie zna wieku. Dlatego garderoby trzydziestolatki i pięćdziesięciolatki wcale nie muszą się między sobą różnić. W okresie świątecznym kobiety dojrzałe mają do wyboru całą gamę ciekawych propozycji , które wychodzą poza sztywne ramy klasycznej elegancji.

Jaki strój sprawdzi się przy wigilijnym stole? To pytanie należałoby skierować do polskich gwiazd, które chętnie dzielą się swoimi lookami w mediach społecznościowych. Stawiają na błysk, modne detale, a nawet prześwity i wyglądają przy tym maksymalnie szykownie.

Ewa Wachowicz zdecydowała się na krwiście czerwoną bluzkę z delikatnego, lejącego się materiału. Dlaczego można ją określić mianem prawdziwego hitu? Ze względu na dodatek chokera z materiałowym kwiatem (ten detal bił w poprzednich sezonach rekordy popularności). Taką górę można dobrać do spódniczki mini lub eleganckich spodni palazzo.

Kobiety, które mają ochotę na odrobinę ekstrawagancji, mogą wziąć przykład z Małgorzaty Kożuchowskiej. Aktorka zdecydowała się na śnieżnobiały top gęsto pokryty miękkimi frędzlami . To model z efektem futrzaka, który idealnie wpisuje się w zimowy klimat. Warto zaznaczyć, że czerwona szminka pasowałaby do niego idealnie, tworząc kolorystyczny kontrast. Drugim elementem stylizacji były szerokie spodnie palazzo w odcieniu jasnego, chłodnego beżu.

A może by tak skusić się na najmodniejszy trend sezonu, czyli prześwity? Wcale nie są nie na miejscu przy świątecznym stole. Wystarczy zapolować na bluzkę w stylu Grażyny Torbickiej . Dziennikarka ma w swojej szafie bluzkę z czarnego, prześwitującego materiału , która zwraca uwagę ze względu na detal XXL na ramieniu. Dopełnieniem stylizacji były również czarne, maksymalnie eleganckie spodnie garniturowe .

Choć mała czarna sprawdza się zawsze i wszędzie, dobrym zamiennikiem jest dla niej garnitur. Jednak czarny może przejść bez echa. Dlatego warto skusić się na świąteczną czerwień tak, jak Dorota Chotecka . Aktorka wybrała model z lekko taliowaną marynarką oraz spodniami typu dzwony. Co więcej, to garnitur pokryty kryształkami , które mienią się w świetle i wpływają na efekt "wow".

