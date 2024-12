Sweter w stylu Torbickiej to hit. Gwiazdy oszalały na jego punkcie

W sezonie jesienno-zimowym dominującym elementem garderoby staje się ciepły sweter. W szczególności jeden z modeli zyskał szczególne uznanie. Znane osobowości, takie jak Grażyna Torbicka , chętnie sięgają po beżowy golf i wykorzystują go w różnych stylizacjach. Charakteryzuje się wysokim kołnierzem, który można nosić zarówno luźno opadającym, jak i dopasowanym do szyi.

Wpisuje się w różnorodne outfity – czy to casualowe, sportowe, czy bardziej formalne. Sprawdza się u nastolatek i kobiet dojrzałych. Neutralny kolor materiału ułatwia zestawianie tej części stroju z innymi elementami garderoby. Można nosić go zarówno ze spodniami, spódnicami, jak i kurtkami i marynarkami.

Znana z wyrafinowanego stylu Grażyna Torbicka prezentuje beżowy golf jako część stylizacji na chłodne dni, zestawiając sweter z długą spódnicą i kurtką w stylu teddy. Wykonany z miękkich materiałów, zapewnia przyjemne ciepło bez uczucia ciężkości. Jest to szczególnie istotne, gdy temperatura zaczyna spadać i ubieramy się warstwowo.

Paulina Sykut-Jeżyna inspiruje do noszenia beżowego golfu w nieco ciemniejszym kolorze. W swojej stylizacji łączy go z efektowną plisowaną spódnicą z połyskującego materiału oraz prostą beżową marynarką. Całości dopełniają brązowe kozaki z zamszu i torebka pasująca kolorystycznie do wszystkich elementów garderoby.