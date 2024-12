Sprzedawała ziemniaki. Mało kto wie o jej przeszłości

Ewa Wachowicz ma na swoim koncie duże sukcesy. We wrześniu 1992 roku zwyciężyła w finale wyborów Miss Polonia, a kilka miesięcy później uzyskała tytuł III wicemiss w finale konkursu Miss World. W 1993 roku zwyciężyła natomiast w wyborach World Miss University. Zajmowała także stanowisko sekretarza prasowego, a od 2007 roku prowadzi i produkuje autorskie programu kulinarne. Jak wyglądało jednak jej życie wcześniej?

Ewa Wachowicz udzieliła wywiadu w programie "RAPtowne Rozmowy" w telewizji Mixtape TV, w którym wróciła wspomnieniami do dzieciństwa i wczesnej młodości. Jako córka rolników nie marzyła nawet o sukcesie, który osiągnęła już kilka lat później. Chcąc sobie dorobić w czasach nastoletnich, sprzedawała produkty rodziców na bazarku.

