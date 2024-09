"Perła Sudetów" wraca do normalności po powodzi. Jest apel do turystów

Choć powódź, która dotknęła tereny położone po drugiej stronie masywu Śnieżnika, pozostawiła po sobie pewne ślady, Międzygórze przetrwało w miarę bez większych zniszczeń. Mieszkańcy szybko przystąpili do porządków i miejscowość jest już gotowa na ponowne przyjęcie gości.

W pewnym momencie w Międzygórzu zrobiło się bardzo niebezpiecznie. Poziom wody w pewnym momencie przekraczał 27,4 metra – był to wyższy poziom niż w trakcie katastrofalnej powodzi w 1997 roku.

Prawdziwą bohaterką okazała się zapora wodna. To ona, po raz kolejny, odegrała kluczową rolę, chroniąc niżej położone miejscowości przed zalaniem.

Obecnie wszystko wróciło do normy. "Woda opadła poniżej 4 metrów, więc bezpiecznie można zapoznać się z majestatem obiektu, a jeśli ciężko sobie wyobrazić 1 milion metrów sześciennych wody to sytuację oddadzą ostatnie filmiki w internecie. Zapraszamy i zaczynamy złotą jesień w górach!" - piszą autorzy profilu "Międzygórze Perła Sudetów".

To miejsce tętniło życiem. "Przed nami trudna decyzja"

To miejsce tętniło życiem. "Przed nami trudna decyzja"

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl