Pić przestała dopiero, gdy zachorowała. Była żoną znanego aktora

Halina Wyrodek: Legenda "Piwnicy pod Baranami"

Halina Wyrodek do 2008 roku była żoną aktora Mariana Dziędziela, którego poznała w 1965 roku podczas egzaminów do krakowskiej szkoły teatralnej. Tuż po tym oboje trafili do Teatru Słowackiego, a następnie, już jako małżeństwo, do krakowskiego kabaretu "Piwnica pod Baranami", któremu Wyrodek została wierna do samego końca.