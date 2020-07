Piegi. Czy istnieją skuteczne sposoby na ich zniwelowanie z twarzy?

Piegi to nic innego jak przebarwienia skórne, ale mogą one powstawać samoistnie lub po kontakcie ze słońcem. Właśnie ten drugi rodzaj jest szczególnie uciążliwy, ponieważ takie piegi są znacznie ciemniejsze i mogą występować w miejscach najbardziej podatnych na działanie promieni. Zobacz, co warto wiedzieć o usuwaniu piegów.