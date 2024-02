"Pięknie zobrazowane". Damięcka odniosła się do śmierci Nawalnego

Internauci jak zwykle docenili talent Damięckiej i trafność w ocenie współczesnych wydarzeń. "Czekałam na Twój głos w tej kwestii"; "Pięknie zobrazowane"; "Jak zawsze idealnie"; "Wielki żal"; "To był prawdziwy więzień polityczny" - czytamy w sekcji komentarzy.

Andrzej Nawalny został bohaterem. Od zawsze wspierała go rzesza osób i - co najważniejsze - najbliższa rodzina. Dwa dni przed śmiercią Nawalnego na jego oficjalnym Instagramie pojawiło się jego wspólne zdjęcie z żoną. "Czuję, że jesteś blisko mnie i kocham cię coraz bardziej" - przekazał opozycjonista.

