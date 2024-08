Pamiętaj o tym we wrześniu. Tuje odwdzięczą się w zimie

Wrzesień to idealny moment na rozpoczęcie przygotowań tui do zimy. W tym czasie rośliny powoli przechodzą w stan spoczynku, co sprawia, że są bardziej podatne na zabiegi pielęgnacyjne. Odpowiednie nawodnienie, nawożenie i ochrona przed mrozem to kluczowe elementy, które pomogą żywotnikom przetrwać zimę w dobrej kondycji.