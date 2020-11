Piękny gest Przemysława Kossakowskiego. Po roku opowiedział czego się podjął

Jednak najgłośniej zrobiło się o Kossakowskim w momencie emisji programu dokumentalnego "Down the Road", gdzie przybliżył, jak wygląda życie osób z zespołem downa. Wielu widzów uważa, że Kossakowskim poruszył temat, który zawsze był spychany na boczny tor lub demonizowany.

Co ciekawe "Down the Road" odmieniło również życie samego prowadzącego. Dziś wyjawił, że rok temu, tuż po zakończeniu zdjęć, postanowił zaangażować się w wolontariat.