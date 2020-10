Niepublikowane zdjęcie ze ślubu Wojciechowskiej i Kossakowskiego. To jest miłość!

Martyna Wojciechowska to zapalona podróżniczka. Podobnie jak Przemek Kossakowski. Do tego oboje chętnie biorą udział w działaniach charytatywnych. Nic więc dziwnego, że w końcu na siebie trafili. Było to w 2018 roku, na planie Dzień Dobry TVN. To Kossakowski zabiegał o względy Martyny, przez kilka miesięcy starał się zdobyć jej numer telefonu. W końcu to ona do niego zadzwoniła - z awanturą. Bardzo nie spodobało jej się, że w jednym ze swoich programów zajadał się płetwą rekina.