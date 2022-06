Pieniądze to temat tabu w rodzinach. Adam Bodnar mówi, jak się zabezpieczyć

Redakcja serwisu WP Kobieta przygotowała kolejną odsłonę cyklu #Wszechmocne w partnerstwie z Joanną Przetakiewicz i Erą Nowych Kobiet. Ta akcja to początek dialogu społecznego. W Polsce mamy ponad 360 tys. mężczyzn zadłużonych z powodu niepłacenia alimentów. Rekordzista jest winien swoim dzieciom ponad pół miliona złotych, co pokazuje, że skuteczność ściągania tych zadłużeń jest znikoma. Co się musi zadziać w polskim prawie, aby naprawić tę sytuację? O tym opowie Adam Bodnar, były rzecznik praw obywatelskich w rozmowie z Joanną Przetakiewicz.

