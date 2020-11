Pierogi z soczewicą. Jak przygotować niecodzienny farsz do pierogów?

Jeśli znudziły Ci się klasyczne pierogi lub masz ochotę na małe eksperymenty w kuchni, postaw na pierogi z soczewicą . Do tego podstawowego składniku pasuje wiele innych dodatków, dlatego można śmiało zmieniać i dopasowywać smak pierogów do własnego gustu. Jak przekształcać pierogi z soczewicą?

Pierogi z soczewicą – wersja podstawowa

Opłucz soczewicę w zimnej wodzie, a następnie sparz ją wrzątkiem i odstaw do napęcznienia. Ugotuj z przyprawami do uzyskania lepkiej masy – rozgnieć albo zmiksuj rozgotowaną soczewicę. Cebulę posiekaj i podsmaż na oleju, po czym dodaj ją do soczewicy. Posiekaj czosnek i dodaj do masy, wkrój także jajko. Całość przypraw do smaku majerankiem.