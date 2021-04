Pierwsza rocznica śmierci wnuczki Kennedy'ego. Rodzina wydała oświadczenie

Kolejna tragiczna śmierć Kennedych

- Jakimś cudem kajak popchnął wiatr lub zrobił to przypływ i znaleźli się w otwartej zatoce. Około 30 minut później zostali zauważeni przez obserwatora z lądu, który zobaczył ich daleko od brzegu i wezwał policję – pisał wówczas mąż Maeve.

Przypomnijmy, że w sierpniu 2019 r. narkotyki przedawkowała, zaledwie 22-letnia, Saoirse Kennedy Hill. Natomiast do pierwszych tragicznych śmierci członków rodu dochodziło już w latach 40.

Pierwsza rocznica śmierci

Bliscy Maeve i Gideona w pierwszą rocznicę wypadku postanowili w szczególny sposób uczcić pamięć zmarłych. Ogłosili uruchomienie strony internetowej, która "ma służyć jako wirtualny album ich życia oraz przestrzeń do poznania i wspierania bieżącej pracy wykonywanej w ich imieniu".

- To był najbardziej bolesny rok, wypełniony smutkiem i żałobą, dla nas i dla tak wielu innych na całym świecie – napisali na Facebooku członkowie rodzin Kennedy i McKean, nawiązując zarówno do śmierci Maeve i Gideona, jak i do pandemii.