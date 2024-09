Była pierwszą supermodelką. Tak wygląda w wieku 75 lat

Twiggy, a właściwie Lesley Lawson, urodziła się 19 września 1949 r. W latach 60. zrewolucjonizowała świat mody, zmieniając dotychczasowe kanony piękna. Jej wygląd bowiem znacznie wyróżniał się na tle pozostałych modelek. Udowodniła także, że ten zawód może otwierać naprawdę wiele drzwi.

Odkryto ją przypadkiem

Lesley Lawson rozpoczęła karierę, gdy miała zaledwie 16 lat. Zawsze była drobnej budowy. Przy 164 cm wzrostu ważyła bowiem nieco ponad 40 kg. Pewnego dnia jeden z uczniów szkoły, do której chodziła, zwrócił uwagę na to, że miała ona bardzo chude kończyny, które skojarzyły mu się z gałęziami. Właśnie jemu zawdzięcza ona zresztą swój przydomek, bowiem po angielsku gałązka to twig.

Twiggy zawsze marzyła o tym, by swoją przyszłość związać z modą. Przez swój dość charakterystyczny wygląd nie wierzyła jednak, że będzie jej to dane. Wszystko zmieniło się w latach 60., gdy jako modelka pojawiła się na pokazie fryzjerskim zorganizowanym przez słynnego fryzjera gwiazd oraz właściciela salonu House of Leonard, Leonarda. To jedno wydarzenie całkowicie odmieniło jej życie. Niedługo potem Lesley została bowiem okrzyknięta przez "Daily Express" Twarzą 1966 r.

Jej kariera potoczyła się błyskawicznie. Wyznała trendy i błyszczała na okładkach takich magazynów jak "Vogue" czy "Harper’s Bazaar". Okrzyknięto ją pierwszą supermodelką na świecie. Twiggy swoimi modowymi wyborami pokazała kobietom, że nie warto sztywno podporządkowywać się panującym zasadom, stając się przy okazji prawdziwym symbolem emancypacji kobiet.

Twiggy - jak wygląda dziś?

Twiggy miała zaledwie 21 lat, gdy postanowiła przejść na modową emeryturę. To nie oznacza jednak, że usunęła się w cień. Gwiazda zapragnęła spróbować swoich sił w branży rozrywkowej.

Lesley Lawson ma na swoim koncie kilka albumów muzycznych oraz role w takich filmach jak m.in. "Chłopak" Kena Russella, za którą otrzymała dwa Złote Globy oraz "Blues Brothers".

Obecnie artystka prężnie rozwija swój profil na Instagramie oraz angażuje się w akcje charytatywne. Wciąż zachwyca swoją urodą oraz szerokim uśmiechem, którym obdarowuje fanów. Warto również dodać, że po charakterystycznej fryzurze z początków jej kariery nie ma już śladu. Gwiazda prezentuje się bowiem obecnie w średniej długości, blond włosach z grzywką.

