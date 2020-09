Pierwsza żona Jana Englerta cierpi na nieuleczalną chorobę. Barbara Sołtysik przebywa w szpitalu specjalistycznym

Barbara Sołtysik cierpi na nieuleczalną chorobę

"To podstępna choroba. Dziś jej codzienność to strzępy obrazów, które rozmazują się w zakamarkach niepamięci. Przeszłość już nigdy jej nie dotknie. Nawet we wspomnieniach" – informuje "Życie na gorąco". Wiadomo, że aktorka została umieszczona w specjalistycznym ośrodku, gdzie jest pod opieką wykwalifikowanego personelu. Można podejrzewać, że chodzi o chorobę Alzheimera, jednak nie zostało to sprecyzowane.