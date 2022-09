Pierwsze zdjęcia Sary Ferguson po śmierci królowej Elżbiety II. Wspiera byłego męża

Choć Sarah Ferguson i książę Andrzej rozwiedli się po dziesięciu latach małżeństwa w 1996 roku, księżna Yorku utrzymywała kontakt z królową Elżbietą II do samego końca. Wielokrotnie przyznawała w wywiadach, że łączyły ją z królową wspaniałe stosunki, a dowodem na to może być chociażby to, że uczestniczyła w rodzinnych uroczystościach.