Pierwszy dzień wiosny z filiżanką herbatki

Wyjątkowe herbatki owocowo-ziołowe

Herbaciany Ogród to linia wyjątkowych herbatek owocowo-ziołowych o doskonałym intensywnym smaku. 100% naturalnych składników i duże kawałki owoców zapewniają wyjątkowy smak herbatek, który zadowoli największych koneserów ciepłych naparów. Wyselekcjonowane oraz starannie zebrane owoce i zioła poddawane są dokładnej kontroli, a następnie precyzyjnie pakowane, dzięki czemu chronione jest całe bogactwo natury. Co więcej, każda torebka herbatki została wykonana z materiału biodegradowalnego i kompostowalnego w warunkach przemysłowych. Napary nie zawierają teiny, co sprawia, że można je pić o dowolnej porze dnia.