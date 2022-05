Pierwszy raz ożenił się, mając zaledwie 20 lat. Oto wszystkie związki Johnny'ego Deppa

Choć spotykali się dość krótko, ich związek był intensywny i dość burzliwy. Para była nawet zaręczona, choć do następnego kroku nigdy nie doszło. Aktorka znana m.in. z "Dirty Dancing" przyznała niegdyś w wywiadzie, że widziała w Deppie swój ideał mężczyzny. W pamiętnikach Grey, które zostały wydane na początku afery z Amber Heard, pojawiły się wspomnienia dotyczące tego, że Johnny był w niej szaleńczo zakochany, przez co potrafił robić sceny zazdrości. Mimo wszystko Jennifer twierdzi, że życzy byłemu narzeczonemu wszystkiego, co najlepsze, a proces łamie jej serce.