Pierzesz ręczniki raz w tygodniu? To ogromny błąd

To ważne, by dbać o czystość ręczników. W końcu to właśnie nimi wycierami nie tylko ciało, ale również dłonie, a nawet twarz. Jak często powinniśmy je w takim razie prać? Ekspert nie pozostawia złudzeń.

Ręczniki w połączeniu z wilgocią oraz ciepłem w łazience stają się doskonałym miejscem do rozwoju różnego rodzaju bakterii. Jak się przed nimi ochronić? Wszystko, co musimy zrobić to regularnie je prać. Kiedy jednak wiadomo, że już są wystarczająco brudne? Cytowany przez serwis Interia Kobieta profesor Charles Gerb z Uniwersytetu w Arizonie zdradził to w rozmowie z magazynem "Time".

Jak często prać ręczniki?

Wydawać by się mogło, że brudny i nienadający się już do użytku ręcznik można poznać po zapachu oraz wyglądzie. Okazuje się, że nic bardziej mylnego. Warto bowiem wiedzieć, że często już znacznie wcześniej rozwijają się na nich szkodliwe bakterie.

"Jeśli po około dwóch dniach osuszysz twarz ręcznikiem, w który wycierasz ręce, to prawdopodobnie będzie na niej więcej bakterii E.coli niż, gdybyś włożył głowę do toalety i spuścił wodę" - przekonuje profesor Gerb.

Okazuje się, że ręczniki powinny być wymieniane maksymalnie co dwa dni, choć zdaniem wielu najlepiej jest to robić codziennie. Przy okazji należy zadbać również o to, by od razu po ich użyciu dokładnie je wysuszyć.

O tym warto pamiętać podczas prania ręczników

Regularne pranie ręczników może nie wystarczyć. Trzeba również wiedzieć, jak to robić, by nie tylko zabić znajdujące się na nich bakterie, ale również drobnoustroje. W tym przypadku kluczem jest odpowiednia temperatura.

Ręczniki najlepiej prać w temperaturze powyżej 60 stopni Celsjusza. Wiele osób nie bez powodu decyduje się także na ich gotowanie. Sposób ten doskonale sprawdzi się np. wtedy, gdy nie chcemy korzystać z różnego rodzaju środków chemicznych.

