Pies szczeka podczas snu? To oznacza tylko jedno

Szczekanie i warczenie jest jedną z form komunikacji psów. To całkowicie normalne czynności, podczas których czworonogi najczęściej chcą nam przekazać coś ważnego. Czasem do szczekania dochodzi jednak w momencie snu psa. Czy właściciele powinni martwić się, gdy ich zwierzę szczeka lub warczy przez sen?

Co jednak ważne, jeżeli zwierzę jest w fazie REM (a można to poznać m.in. po wykonywaniu dziwnych ruchów czy szczekaniu) po żadnym pozorem nie należy go budzić. Przebudzenie zwierzęcia ze snu może wprowadzić go w stan niepokoju i dezorientacji, co tylko sprawi, że stanie się wycofane lub chwilowo agresywne.