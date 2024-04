Zakaz wyprowadzania psów. Prawnik podsumował go jednoznacznie

Tabliczka z hasłem "zakaz wyprowadzania psów" znajduje się na wielu trawnikach. Choć właściciele zwierząt zazwyczaj trzymają się tego, co jest na niej napisane, nie jest to legalne. - Powszechnie obowiązujące przepisy nie dają obecnie podstaw do wprowadzania takich zakazów - mówi adwokat.