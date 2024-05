Pies drapie się w ucho? W ten sposób wysyła komunikat

Trzepanie głową psa i ciągłe drapanie ucha może mieć kilka przyczyn. Czasami po prostu coś go swędzi i w ten sposób radzi sobie z problemem. Jeśli to dzieje się sporadycznie, możemy więc spać spokojnie.

Kiedy jednak nasz pupil robi to coraz częściej, od razu powinniśmy zwrócić na to uwagę. Zdarza się, że w ten sposób pies sygnalizuje właścicielowi, że coś go boli. Często okazuje się, że czworonóg mierzy się z zapaleniem ucha, które nieleczone może doprowadzić nawet do utraty przez niego słuchu.