Pij zamiast wody. Zapobiegniesz odwodnieniu

Ciało człowieka składa się z 70 proc. z wody . To doskonały rozpuszczalnik wszelkich pierwiastków i witamin, które stanowią podstawę procesów życiowych. Każdy z nas powinien przyjmować co najmniej 2 litry wody dziennie.

W trakcie upałów należy wypijać jej jeszcze więcej, aby nie doprowadzić się do odwodnienia. Badania szkockich naukowców udowodniły, że to nie woda, a inny napój najlepiej nawadnia organizm. O jaki napój chodzi?

Upały potrafią być męczące, a nawet niebezpieczne. Kiedy temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, wyjście z domu jest naprawdę ryzykowne. Przebywanie na mocnym słońcu może doprowadzić do udaru, a niedostateczna ilość wody do odwodnienia.

Co pić w trakcie upału? Woda wydaje się być najrozsądniejszych rozwiązaniem, bowiem dostarczy nam wszystkich potrzebnych pierwiastków. Specjaliści zalecają, aby w ciągu gorącego dnia wypić co najmniej dwa litry czystej wody.

Najnowsze badania szkockich naukowców wykazały, że istnieje napój, który nawadnia jeszcze lepiej niż woda. Badacze z Uniwersytetu St. Andrews zebrali 72 mężczyzn w wieku 18-35 i podali im 13 różnych napojów. Po 30 minutach od wypicia poprosili ich o próbkę moczu. Analiza wykazała, że najlepsze nawodnienie zapewniał napój pełen tłuszczu i białka. Wysoka zawartość tych składników odżywczych sprawia, że wypity napój nie wchłania się tak szybko, co przekłada się na lepsze nawodnienie organizmu.

Badanie zostało opublikowane The American Journal of Clinical Nutrition. Pod uwagę wzięto napoje takie jak kawa, sok pomarańczowy, cola, cola dietetyczna, zimna herbata, herbata, napój izotoniczny, woda gazowana, woda niegazowana, piwo, izotonik oraz otłuszczone i nieodtłuszczone mleko.

