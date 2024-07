Połóż przy wentylatorze. W pomieszczeniu od razu zrobi się chłodniej

Globalne ocieplenie to poważny problem, którego nie należy bagatelizować. Od kilku lat na Ziemi panują rekordowo wysokie temperatury i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić.

Klimatyzator to urządzenie, które pomaga utrzymać stałą temperaturę w pomieszczeniu. Wystarczy sięgnąć po pilota, żeby w domu zapanował przyjemny chłód. Niestety, to dość duży wydatek, bowiem przeciętny klimatyzator to koszt od 700 do nawet 4 tysięcy złotych. Co gorsza, pobiera on dużo prądu, co w obliczu dzisiejszych cen za energię generuje ogromne koszty.