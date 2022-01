Piotr Ligienza był gwiazdą "Rancza". Dziś trudno go rozpoznać

Przygoda Piotra Ligienza z serialem "Ranczo"

- Wcześniej nie wiedziałem nawet, że jest taki serial. Czułem, że mi dobrze poszło – była jakaś chemia między mną a Czarkiem Żakiem. Później dostałem telefon, że wygrałem ten casting. Nie ukrywam, że na początku miałem duży stres. Gdy oglądam pierwsze odcinki, to widzę chłopaka, który w każdej scenie chce zagrać wszystko. Trochę ciężko mi się to ogląda, ale mnie to tylko motywuje do pracy a w konsekwencji postać też dojrzewa, też rośnie - aktor wspomina początki przygody z "Ranczem".