Zasłynęła rolą pięknej Włoszki w "Ranczu". Anna Iberszer Ma 45 lat i wciąż zachwyca

"Mieć korzenie włoskie i nie mówić w tym języku? To zmobilizowało mnie, aby w każde wakacje jeździć do szkoły językowej w Rimini, tam też poznałam kulturę i historię kraju mojej babci. Dzięki temu znam włoski i choć teraz w pracy i w życiu częściej posługuję się hiszpańskim i angielskim, to jednak mam duży sentyment do tego języka. Stąd też rola Franczeski w serialu "Ranczo". Producent i scenarzyści wiedząc o moim włoskim pochodzeniu stworzyli mi postać "na miarę" – energiczną policjantkę, Franceskę. Z czasem wykorzystali też moje umiejętności taneczne rozpisując scenę ognistego tanga z Jackiem Kawalcem. Byłam w swoim żywiole – zdradziła w jednym z wywiadów.