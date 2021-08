Cezary Żak ma słynnego brata. Nieznany fakt z życia aktora

Talent w genach

Tadeusz Drozda wziął swojego kuzyna pod skrzydła i pozwolił mu rozwijać talent aktorski u swojego boku. - Wziąłem go do swojego kabaretu, który nazywał się "Drozda Show". Jeździliśmy po Polsce. Ja miałem swój program, a on grał u mnie samego siebie – młodego aktora, który skończył szkołę i Drozda go wciągał na scenę. To było kilka lat i mnóstwo występów. Zresztą wtedy też nigdzie nie było mówione, że my jesteśmy rodziną - mówił Tadeusz Drozda w wywiadzie dla "Faktu".