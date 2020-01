WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Ludzie + 3 wośp 2020Piotr Żyłkajurek owsiak oprac. Klaudia Stabach 2 godziny temu Piotr Żyłka wspiera WOŚP. "Daję sobie nalepić na płaszcz czerwone serce i maszeruję do konfesjonału" Naczelny katolickiego portalu deon.pl otwarcie mówi o poparciu dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wielu katolików krytykuje działalność Jurka Owsiaka, dlatego postawa Piotra Żyłki może dać im do myślenia. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra już od 28 lat. Z roku na rok zbiórka pieniędzy bije własny rekord, ale wciąż nie brakuje osób, które dystansują się od działalności WOŚP. Naczelny katolickiego portalu przyznał, że otwarcie popiera działalność Jurka Owsiaka i stara się przekonywać do tego każdego, kto myśli inaczej. "Nawet proboszcza udało mi się przekonać, żeby nie szczuć psami wolontariuszy z puszkami, ale zaprosić ich między Mszami na herbatę i ciastko. Przecież spora część zbieranych pieniędzy trafia do puszek wprost z kieszeni katolików wychodzących z kościoła" - napisał na swoim instagramowym profilu. Piotr Żyłka nie poprzestaje na słowach i aktywnie angażuje się w pomoc WOŚP. "Żeby przełamać kolejny konwenans, wyjmuję portfel, wrzucam pieniądze, daję sobie nalepić na płaszcz czerwone serce i maszeruję do konfesjonału lub zakrystii" - przyznał dumnie we wpisie, do którego dołączył zdjęcie zrobione w Puckim Hospicjum, gdzie znajdują się sprzęty ufundowane przez WOŚP. Komentujący popierają postawę Piotra Żyłki. "Dokładnie tak. Jeden dobry uczynek daje początek następnym" - podkreślają.