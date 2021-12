Pisał, że jest "cudowna i seksowna", a ja robię aferę. Zdrada w wersji mikro bywa bardzo szkodliwa

- On twierdził, że jesteśmy na tyle dojrzali, że możemy wyjść poza sztywne ramy wzajemnych ograniczeń - tak to dokładnie ujął. Nie należę do zazdrośnic, osobiście sama nie widzę nic złego w tym, że można komuś powiedzieć komplement, czy nawet niewinnie poflirtować. Sama jestem duszą towarzystwa i mi też to się zdarza, ale to, co zrobił ten typ na pewno już niewinne nie było. Do pewnego czasu to działało, nawet imponowało mi, że podoba się kobietom - przyznaje.