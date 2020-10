Piwo bezalkoholowe w ciąży. Czy rzeczywiście może być spożywane w stanie błogosławionym?

Czy piwo bezalkoholowe w ciąży jest dopuszczalne? Podczas tak delikatnego stanu zdrowia kobieta dba nie tylko o siebie, ale również o dziecko, dlatego powinna zwracać szczególną uwagę na wszystko, co je i co pije. Choć wielu producentów piw bezalkoholowych deklaruje całkowite bezpieczeństwo jego spożywania, to nie można zapominać, że mimo wszystko zawiera w sobie niewielką ilość alkoholu.